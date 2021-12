Tyler Rake 2, Chris Hemsworth in un nuovo video dal set

Le riprese di Tyler Rake sono appena iniziate, Chris Hemsworth è tornato sul set del sequel del film Netflix diretto da Sam Hargrave. I Russo Bros. hanno condiviso sul loro profilo Twitter un video dell’interprete di Thor che ci permette di farci un’idea sulla possibile trama di questo nuovo entusiasmante capitolo.

Il film sembra essere almeno in parte ambientato su un treno in movimento in mezzo alla neve. Nella didascalia per il video, che potete vedere di seguito, i Russo hanno scritto: "Extraction 2 (titolo originale) sta arrivando caldo...o in realtà, gelato...". Joe Russo si è occupato della sceneggiatura.



Hemsworth e Hargrave appaiono nel video con la star che dice: "Che succede ragazzi, primo giorno di riprese di Extraction 2, regista Sam Hargrave, siamo qui a Praga. Due cose sono molto diverse dall'ultimo film: 1. Fa molto, molto freddo. 2. Sono vivo. Come? Dovrai scoprirlo, guarda il film, resta sintonizzato." Come ricorderete, Tyler Rake di Chris Hemsworth è caduto in un fiume dopo aver subito ferite multiple ed essere stato colpito al collo alla fine della pellicola. Nessun corpo è mai stato mostrato e un'implicazione della sua sopravvivenza era già paventata, il sequel mostrerà ai fan che cosa è accaduto davvero.



Extraction ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed è diventato rapidamente uno dei titoli più popolari del servizio. Dopo quattro settimane di rilascio sullo streamer è stato il titolo n. 2 di tutto Netflix con 231 milioni di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni. Parlando in precedenza con ComicBook.com delle sue speranze per Extraction 2, il produttore/sceneggiatore Joe Russo ha detto del sequel:



"Sono super eccitato, Hemsworth è super eccitato, Netflix è eccitato, quindi resta solo il completamento della sceneggiatura. Trovare motori appassionati dietro le storie richiede un'incredibile quantità di linfa vitale per realizzare un film, e sai, hai bisogno di un motore, hai bisogno di un motore creativo, hai bisogno di qualcuno che sia entusiasta. E sai che Sam era un caro amico perché avevamo lavorato per lui con quasi un decennio, quasi un decennio sui film Marvel. Sapevamo quanto fosse talentuoso."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Tyler Rake in attesa di scoprire come ha fatto il protagonista a sopravvivere.