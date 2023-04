Tyler Rake 2: Chris Hemsworth torna in azione nel trailer ufficiale del nuovo film Netflix

La piattaforma di streaming on demand Netflix ha reso disponibile sui suoi canali il primo adrenalinico trailer ufficiale di Tyler Rake 2, sequel del film del 2020 con protagonista Chris Hemsworth in arrivo il prossimo 16 giugno.

Nel film, come anticipato dal trailer, Chris Hemsworth torna ad interpretare Tyler Rake, l'action-man di Netflix che ha riscosso un grande successo col film originale: in questo sequel, dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo capitolo il mercenario australiano sotto copertura riceve l'incarico di un'altra missione letale: salvare la famiglia di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta.

Il film, diretto da Sam Hargrave, scritto da Joe Russo, e prodotto da Joe Russo ed Anthony Russo (The Gray Man, Avengers: Endgame) e, oltre Chris Hemsworth, includerà nel cast anche Golshifteh Farahani, Tornike Gogrichiani, Adam Bessa, Daniel Bernhardt, Tinatin Dalakishvili e Olga Kurylenko. La storia è tratta dalla graphic novel "Ciudad" di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. Tra i produttori anche Mike Larocca, Angela Russo-Otstot, Chris Hemsworth, Patrick Newall e il regista Sam Hargrave.

Secondo quanto dichiarato dal co-produttore e sceneggiatore Joe Russo, Tyler Rake 2 sarà completamente diverso dal primo episodio: i fan potranno scoprirlo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, in esclusiva a partire dal prossimo 16 giugno.