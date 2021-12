Tyler Rake 2, Chris Hemsworth e i Russo ci augurano buone feste con la prima foto dal film

Ho, ho, ho! Buone Feste da Chris Hemsworth, i fratelli Russo e il team dietro il sequel di Tyler Rake (Extraction in originale), che per l'occasione ci mostrano una prima immagine dal nuovo film.

Si avvicinano le festività natalizie, e con esse pare anche qualche sorpresa.

La prima è questa immagine da Tyler Rake 2, il sequel del fortunato film targato Netflix con protagonista Chris Hemsworth.

"Buone feste da questo tipo... #Extraction2" scrivono i Fratelli Russo su Twitter, allegando una foto di Hemsworth su un mezzo di trasporto (un treno?), e sullo sfondo un paesaggio innevato (tanto per restare in tema).

Sembrerebbe uno scatto proveniente dalle medesima scena che stavano girando qualche giorno fa, quando proprio i Russo e Hemsworth hanno condiviso un video dal set di Tyler Rake 2 assieme al regista Sam Hargrave per confermare l'inizio delle riprese.

Che cosa staranno combinando? E cosa possiamo aspettarci da questo secondo capitolo di Tyler Rake? Purtroppo dovremo attendere per scoprirlo. Dopotutto, il primo film lasciava aperte diverse domande alle quali s dovrà dare una risposta... Ma nel frattempo, potete sempre vedere (o rivedere) il primo film su Netflix, o in alternativa leggere la nostra recensione di Tyler Rake, così, per ingannare l'attesa.

E voi, quanto hype avete per Tyler Rake 2? Fateci sapere nei commenti.