Tyler Rake 2, Chris Hemsworth promette ancora più azione nel sequel del film Netflix

Nei giorni scorsi abbiamo visto il teaser di Tyler Rake 2, e un importante aggiornamento sul sequel del film Netflix è arrivato dal protagonista Chris Hemsworth. L'attore ha pubblicato un post su Instagram, annunciando che le riprese inizieranno presto e che il film sarà spettacolare e ricco di azione.

Per festeggiare la vittoria di Tyler Rake ai recenti Taurus World Stunt Awards, Chris Hemsworth ha postato una clip con le più spericolate performance degli stuntman, come saltare su un ponte ed essere investiti da auto in movimento.

Le immagini sono visibili anche in calce alla notizia, e in attesa di scoprire come continuerà la saga di Tyler Rake, l'interprete di Thor nel MCU scrive nella didascalia: "Un enorme grazie e congratulazioni all'incredibile team di stuntman per essersi messo in gioco, rendendo Extraction [titolo originale del film Netflix] l'enorme successo che continua a essere. Le riprese del sequel inizieranno presto e, che ci crediate o no, sarà più grande e più cattivo del primo. Restate sintonizzati per altro caos!"

Se già nel primo film abbiamo visto scene d'azione e combattimenti spettacolari, è lecito attendersi qualcosa di clamoroso anche in Tyler Rake 2. Il capitolo precedente ha visto il personaggio di Chris Hemsworth intraprendere una spericolata missione per salvare il figlio di un signore della droga indiano in Bangladesh. Staremo a vedere cosa ci riserverà la trama del sequel.