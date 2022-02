Tyler Rake 2: Chris Hemsworth alle prese con un 'insolito' stunt, eccolo in azione!

Da sempre molto attivo sui suoi canali social, Chris Hemsworth ha diffuso un video che lo ritrae sul set di Tyler Rake 2 dove attualmente si stanno svolgendo le riprese e questo lo vede protagonista di un "insolito" e divertente stunt con tutto il gruppo che coordina le coreografie delle scene action del film Netflix. Alla regia c'è Sam Hargrave.

In didascalia, in maniera molto ironica, Hemsworth scrive: "Probabilmente il più grandioso e impegnativo stunt mai catturato dalle macchine da presa sul set di Tyler Rake 2". Il video in questione mostra Chris Hemsworth che dopo una serie di mosse e piroette riesce a infilarsi il giubbotto prima di lasciare il set", divertendo anche tutti i presenti alla scena. Non si tratta del primo video dal set di Tyler Rake 2, in quanto l'attore aggiorna costantemente i propri fan sulla lavorazione alla pellicola.

Tyler Rake ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed è diventato rapidamente uno dei titoli più popolari del servizio. Dopo quattro settimane di rilascio sullo streamer è diventato il titolo #2 di tutto Netflix con 231 milioni di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni. Parlando in precedenza con ComicBook.com delle sue speranze per Tyler Rake 2, il produttore/sceneggiatore Joe Russo ha detto del sequel:

"Sono super eccitato, Hemsworth è super eccitato, Netflix è eccitato, quindi resta solo il completamento della sceneggiatura. Trovare motori appassionati dietro le storie richiede un'incredibile quantità di linfa vitale per realizzare un film, e sai, hai bisogno di un motore, hai bisogno di un motore creativo, hai bisogno di qualcuno che sia entusiasta. E sai che Sam era un caro amico perché avevamo lavorato per lui con quasi un decennio, quasi un decennio sui film Marvel. Sapevamo quanto fosse talentuoso."

Al momento non c'è ancora una data d'uscita per Tyler Rake 2, ma rivedremo Hemsworth in Thor: Love and Thunder, in arrivo il 6 luglio 2022. Su queste pagine la nostra recensione di Tyler Rake.