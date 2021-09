Tyler Rake 2: Chris Hemsworth mostra i muscoli in allenamento per il sequel Netflix

Le riprese di Tyler Rake 2 sono dietro l'angolo, quindi Chris Hemsworth è tornato ad allenarsi duramente per scolpire ancora il suo fisico statuario. Non che gli ci voglia molto dato che l'attore australiano è reduce dalle riprese dell'ultimo film Marvel nei panni di Thor, ovvero Thor: Love and Thunder diretto ancora da Taika Waititi.

Hemsworth ha voluto quindi tenere desta l'attenzione dei suoi follower e delle sue follower pubblicando il video del suo allenamento in vista delle riprese di Tyler Rake 2, sequel del film campione di ascolti su Netflix con il secondo film che proprio come il primo è stato nuovamente scritto da Joe Russo e prodotto da questi insieme al fratello Anthony attraverso la loro casa di produzione.

L'attore in didascalia spiega perché l'allenamento per Tyler Rake 2 è diverso da quello eseguito per l'ultimo Thor: Love and Thunder, dato che stavolta deve concentrarsi più sulla agilità del suo fisico che non sulla massa muscolare: "Allenandosi per il sequel di Tyler Rake. Passare dalla massa muscolare ai movimenti funzionali del corpo concentrandosi sulla agilità, forza e velocità. Fate questo piccolo esercizio e fate implorare pietà ai vostri polmoni".

Come comunicato recentemente, le riprese di Tyler Rake 2 si svolgeranno in Europa e non più in Australia, a causa della situazione ancora preoccupante per il Covid-19. L'inizio delle riprese si terrà infatti a Praga, capitale della Repubblica Ceca.

Altre fonti, tuttavia, sostengono che il cambio di location sia dovuto a un contesto più ampio che coinvolge anche gli impegni già presi in precedenza da Hemsworth, così da permettergli maggiore comodità in fase di riprese. Hemsworth tornerà comunque in Australia tra novembre e dicembre per le riprese di Furiosa, il film prequel di Mad Mad: Fury Road con protagonista Anya Taylor-Joy.