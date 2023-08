Tyler Rake 2, Chris Hemsworth lo ha fatto davvero: il film è nella top10 all-time Netflix!

Tyler Rake 2 ha dominato la classifica di Netflix fin dal giorno della sua uscita ma adesso abbiamo finalmente i dati ufficiali del primo mese di vita del secondo capitolo della saga action con Chris Hemsworth, e sono letteralmente da record.

Il film, anche noto come Extraction 2, ha ricevuto buone recensioni dalla critica arrivando ad ottenere anche il bollino di 'Certified Fresh' sul famoso aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, ma a quanto pare il ritorno di Chris Hemsworth nei panni di Tyler Rake ha conquistato soprattutto gli abbonati di Netflix: stando ai numeri ufficiali comunicati in queste ore, infatti, Tyler Rake 2 è entrato nella top 10 all-time della piattaforma, sorpassando Spenser Confidential e buttandolo via dalla classifica dei dieci film più visti della storia di Netflix.

Attualmente, quindi Tyler Rake 2 si trova alla posizione numero 10 di questa speciale ed elitaria classifica, che tiene conto delle ore di visualizzazione accumulate da un film in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo. Da notare anche che il primo episodio della saga, l'originale Tyler Rake, si trova alla posizione numero 9.

La saga action diretta da Sam Hargrave e creata e prodotta da Fratelli Russo si conferma dunque un grande successo per la piattaforma: non a caso, proprio all'inizio del TUDUM 2023 Netflix a giugno ha annunciato Tyler Rake 3 solo qualche ora dopo l'uscita ufficiale del secondo episodio.