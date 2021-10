Tyler Rake 2, Chris Hemsworth conferma l'inizio delle riprese del sequel Netflix

La star Marvel Chris Hemsworth pare essere in ottima forma e pronto a tornare per il sequel di Tyler Rake, action di Netflix che ha ottenuto enorme successo sulla piattaforma streaming. Il sequel sarà sceneggiato nuovamente da Joe Russo, uno dei due registi Marvel di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Tyler Rake è stato il film più visto su Netflix all'uscita nell'aprile 2020. Hemsworth, con l'inizio delle riprese del film a fine autunno, ha pubblicato sui social un'immagine del suo allenamento. A fine settembre è stato distribuito il teaser trailer di Tyler Rake 2.



"A sei settimane dalle riprese di Tyler Rake 2 mi sento bene e pronto" ha scritto l'attore su Instagram. Tempo fa Joe Russo ha dichiarato:"La missione è quella di aumentare di livello, sia emotivamente che fisicamente".

Ricordiamo che ben 2,99 milioni di nuclei familiari hanno visto Tyler Rake nelle prime quattro settimane di programmazione su Netflix.

"Abbiamo lasciato un grande finale in sospeso che lascia punti interrogativi per il pubblico" ha proseguito poi Russo.

Il cast di Tyler Rake, adattamento della graphic novel Ciudad, comprende Chris Hemsworth, Rudhraksh Jaiswal, Randeep Hooda, Golshifteh Farahani, Pankaj Tripathi e David Harbour.



Su Everyeye potete trovare la recensione di Tyler Rake, uno dei più grandi successi mondiali targati Netflix. Ora i fan non vedono l'ora di potersi godere le nuove avventure nel sequel.