Tyler Rake 2: Chris Hemsworth condivide un dietro le quinte 'incendiario' dal set!

Mentre sono ancora in corso le riprese di Tyler Rake 2, Chris Hemsworth ne ha approfittato per tenere aggiornati i propri fan su Instagram e offrire loro un nuovo dietro le quinte del film che lo vedrà di ritorno nei panni del mercenario dal cuore d'oro. In questo caso quello che succede sul set del film ha decisamente qualcosa di incendiario!

Nel video in questione vediamo Chris Hemworth molto rilassato rivolgersi alla telecamere mentre dietro di lui stanno per partire le riprese di un'azione turbolenta, una rissa al cui centro vediamo delle comparse / stuntmen che stanno andando letteralmente a fuoco in quella che probabilmente sarà una sequenza esplosiva del sequel targato Netflix.

Tyler Rake ha fatto il suo debutto su Netflix nel 2020 ed è diventato rapidamente uno dei titoli più popolari del servizio. Dopo quattro settimane di rilascio sullo streamer è diventato il titolo #2 di tutto Netflix con 231 milioni di ore visualizzate nei suoi primi 28 giorni. Parlando in precedenza con ComicBook.com delle sue speranze per Tyler Rake 2, il produttore/sceneggiatore Joe Russo ha detto del sequel:

"Sono super eccitato, Hemsworth è super eccitato, Netflix è eccitato, quindi resta solo il completamento della sceneggiatura. Trovare motori appassionati dietro le storie richiede un'incredibile quantità di linfa vitale per realizzare un film, e sai, hai bisogno di un motore, hai bisogno di un motore creativo, hai bisogno di qualcuno che sia entusiasta. E sai che Sam era un caro amico perché avevamo lavorato per lui con quasi un decennio, quasi un decennio sui film Marvel. Sapevamo quanto fosse talentuoso".

In attesa del sequel, potete recuperare su queste pagine la nostra recensione di Tyler Rake. Prima però rivedremo Hemsworth in Thor: Love and Thunder che ha una data d'uscita fissata al 6 luglio nelle sale italiane.