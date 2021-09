Tyler Rake 2: addio Australia, il sequel con Chris Hemsworth si sposta in Europa

Secondo quanto riportato da Variety, le riprese del sequel di Tyler Rake, sequel del film di successo con Chris Hemsworth scritto dai fratelli Russo, non si terranno più in Australia bensì nel cuore dell'Europa. L'inizio delle riprese si terrà infatti a Praga, capitale della Repubblica Ceca. Ecco perché è stato deciso questo cambio.

A quanto pare la pre-produzione del film era già partita in New South Wales, Australia, ma la crew e i lavoratori sono stati informati del cambio di location da Netflix e dai fratelli Russo. La decisione deriverebbe principalmente dalle preoccupazione circa le chiusure imposte dal governo australiano per la pandemia di coronavirus.

Il sequel di Tyler Rake è scritto ancora da Joe Russo e prodotto da entrambi i fratelli Russo attraverso la loro compagnia AGBO e la partnership di Netflix. Altre fonti, tuttavia, sostengono che il cambio di location sia dovuto a un contesto più ampio che coinvolge anche gli impegni già presi in precedenza da Hemsworth, così da permettergli maggiore comodità in fase di riprese. Hemsworth tornerà comunque in Australia tra novembre e dicembre per le riprese di Furiosa, il film prequel di Mad Mad: Fury Road con protagonista Anya Taylor-Joy.

L'inizio delle riprese di Tyler Rake 2 era stato annunciato per il prossimo autunno e al momento non è chiaro se tale data verrà rispettata nonostante il cambio di location o verrà nuovamente posticipata per permettere una ri-organizzazione del calendario alla produzione. In ogni caso, vi lasciamo alla nostra recensione di Tyler Rake, rivelatosi un vero successo di streaming per Netflix.