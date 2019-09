Tyler Hoechlin non sta nella pelle per Crisi sulle Terre Infinite

Quanto è lunga l'attesa per Crisi sulle Terre Infinite! I fan dell'Arrowverse non vedono l'ora di poter mettere finalmente gli occhi sull'ambiziosissimo crossover, ma a quanto pare l'entusiasmo non sta contagiando soltanto chi siede davanti alla TV.

Il cast stesso sembra infatti fremere d'eccitazione per l'evento: Tyler Hoechlin, ad esempio, ha dato chiari segni d'impazienza nelle ultime interviste. Il Superman designato per la Crisi non ha usato mezzi termini ed ha promesso grandi cose per questa mini-serie, dichiarandosi impaziente di poter vedere il risultato dei loro sforzi.

"Davvero, è enorme. Non vedo l'ora di poter vedere ciò che sono riusciti a metter su, perché so che è straordinario. Ovviamente sono al corrente dell'ambizione che c'è dietro, e so che siamo veramente su grandi livelli. Sono eccitatissimo, sto diventando pazzo" ha dichiarato l'attore, che in Crisi sulle Terre Infinite sarà solo uno dei due Superman presenti: l'altro sarà infatti interpretato dal Brandon Routh di Superman Returns.

Ambizione o no, comunque, qualche vecchia gloria non ha mancato di ricordare ai protagonisti dell'Arrowverse che il loro successo è dovuto anche a quanto fatto da loro qualche anno fa con Smallville. Né Michael Rosenbaum né Tom Welling, comunque, sembrano dover prendere parte a Crisi sulle Terre Infinite.