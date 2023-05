Tye Sheridan, la star di Ready Player One nel film The Order con Jude Law

La star di Ready Player One, Tye Sheridan, è entrato ufficialmente nel cast del film The Order, true-crime diretto dal regista australiano Justin Kurzel, come riporta in queste ore Deadline, in un ruolo attualmente ancora sconosciuto. Sheridan arricchisce un cast che può già contare su Jude Law e Nicholas Hoult.

The Order è basato sul thriller The Silent Brotherhood, libro di Kevin Flynn e Gary Gerhardt, che narra le vicende dei crimini di un gruppo terroristico che inneggia alla supremazia bianca. Nel 1983 una serie di rapine in banca sempre più violente e furti di auto blindate spaventò le comunità di tutto il Nord-Ovest del Pacifico negli Stati Uniti.



Le forze dell'ordine si mettono alla ricerca di risposte e un agente dell'FBI (Law) dell'Idaho, si convince che non si tratti di criminali tradizionali ma di un gruppo di terroristi molto pericolosi e ispirati da un leader carismatico (Hoult).



Le riprese di The Order inizieranno nella regione canadese dell'Alberta il prossimo 11 maggio, basandosi sulla sceneggiatura scritta dal candidato all'Oscar Zach Baylin.

Tye Sheridan è conosciuto soprattutto per aver interpretato il giovane Scott Summers/Ciclope nella serie cinematografica reboot degli X-Men, oltre a Wade Watts nel film di Spielberg; su Everyeye trovate la recensione di Ready Player One.

L'attore ha recitato anche in Manuale scout per l'apocalisse zombie.



Nel 2020, Tye Sheridan ha avviato una startup di effetti visivi, supportato anche da Steven Spielberg.