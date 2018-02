Tye Sheridan, la star di Ready Player One, entra nel cast di The Night Clerk

A partire dal debutto sul grande schermo con la pellicola The Tree of Life di, il percorso lavorativo del giovane Tye Sheridan è stato tutto in salita, tra grandi titoli e lavori più di nicchia. Nel lungo elenco dei progetti in cantiere se ne aggiunge adesso un altro,, diretto da

Nel lungometraggio Tye Sheridan sarà Bart Bromley, un impiegato notturno di un hotel, un giovanotto intelligente affetto da autismo, il quale usa le telecamere di sorveglianza segreta per registrare gli ospiti nel tentativo di migliorare le sue doti di interazione sociale. Tuttavia, quando una donna viene uccisa, Bromley sarà il primo sospettato e si rifiuterà di rivelare le sue registrazioni illegali che proverebbero invece la propria innocenza. Mentre le indagini della polizia si stanno per chiudere, il ragazzo si avvicinerà sempre di più ad una bellissima ospite di nome Andrea, ma presto si renderà conto che dovrà fermare il vero assassino prima che lei diventi la prossima vittima.

Le riprese partiranno nel mese di maggio nello Stato dello Utah. Arianne Fraser e Delphine Perrier della Highland Film Group, le produttrici dietro le pellicole Terminal con Margot Robbie e Braven con Jason Momoa, si occuperanno della vendita internazionale del film al prossimo European Film Market di Berlino.

Nel corso dell’anno vedremo Tye Sheridan nel lungometraggio diretto da Steven Spielberg, Ready Player One, distribuito dalla Warner Bros. Pictures nelle sale cinematografiche il 29 marzo, e in X-Men: Dark Phoenix nel ruolo del giovane mutante Scott Summers / Ciclope a partire dall’autunno di quest’anno.

Michael Cristofer, film-maker di The Night Clerk, è conosciuto perlopiù al grande pubblico per aver sceneggiato e diretto Original Sin, il dramma romantico con Antonio Banderas e Angelina Jolie.