Tye Sheridan sostiene che X-Men: Dark Phoenix sarà più drammatico di un normale cinecomic

, che riprenderà il ruolo di Ciclope in, ha descritto il film come. Gli ultimi anni hanno la Fox impegnata con un approccio nuovo al genere. Il successo diha dimostrato che film di questo tipo possono essere molto più variegati, nel tono e nello stile.

Questo cambiamento nell'approccio della Fox sembra includere soprattutto gli X-Men. A dicembre, la star del film, Sophie Turner, arrivò al punto d'affermare che il prossimo film sugli X-Men avrebbe "rivoluzionato" il genere. Il leggendario fumettista degli X-Men, Chris Claremont, ha paragonato Dark Phoenix a Casino Royale, affermando che "avrà un impatto così potente sul mondo dei fumetti paragonabile a quello di Casino Royale nel mondo di James Bond".

Ora è intervenuto anche Tye Sheridan, esprimendo lo stesso grado di fiducia nel film. In un'intervista concessa a The Wrap, Sheridan ha fatto notare quanto non creda che X-Men: Dark Phoenix sia il tipico film di supereroi, vedendolo piuttosto come un dramma:"Jean impazzisce nel film. Bene, Ciclope non pensa che stia diventando pazza, pensa che lei debba fare qualcosa; è interessante il dramma nel film. Abbiamo trattato questo film in modo molto più drammatico rispetto a un film di supereroi".

Un approccio che sarà familiare a tutti i fan degli X-Men. I fumetti sugli X-Men sono stati spesso descritti scherzosamente come "supereroi soap opera". Le storie solitamente si sono spesso concentrate sulle relazioni tra i personaggi. In quanto tale, gli X-Men hanno di solito trattato il tipo di tragedia che si vede di norma nelle soap opera.

Ed è vero soprattutto se si fa riferimento alla Dark Phoenix Saga creata da Chris Claremont, fonte d'ispirazione per il film. Nonostante i fan tendano a concentrarsi su altro, il cuore pulsante della saga era il rapporto tra Ciclope e Jean Grey.

La Dark Phoenix Saga vedeva la mente di Jean distrutta dal telepate Mastermind. Jean venne trasformata in Dark Phoenix, una forza cosmica così potente da poter distruggere interi sistemi stellari.

Eppure l'attenzione era concentrata tutta sulla reazione degli X-Men, costretti a combattere contro la donna che era diventata il cuore e l'anima del team. E Ciclope doveva affrontare la donna che amava. Gli eventi si conclusero in uno scontro sulla Luna, con gli X-Men restii ad arrendersi a Jean. Sentendo la fine vicina, Jean decise di suicidarsi.

Ironia della sorte, si decise di rimuovere il lato personale di quella storia: rivelarono che la Forza della Fenice cosmica aveva sostituito Jean Grey, e la vera Jean si risvegliò da un coma.

Era la stessa Forza della Fenice a venire distorta, diventando in ultimo Dark Phoenix. Tutto questo ha permesso alla Marvel di eliminare questa sensazione tragica dalla Dark Phoenix Saga. Qualunque sia l'approccio che Fox ha in programma d'adottare con la Forza della Fenice, sembra che stia tentando di riportare quella dimensione umana.

Nel cast di X-Men: Dark Phoenix, Sophie Turner è Jean Grey/Fenice, James McAvoy è Charles Xavier/Professor X, Jennifer Lawrence è Raven/Mystica, Nicholas Hoult è Hank McCoy/Bestia mentre Tye Sheridan, star di Ready Player One, è Scott Summers/Ciclope.

Il film arriverà nelle sale nella seconda metà del 2018.