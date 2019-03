Tye Sheridan e Sophie Turner sul loro rapporto in X-Men: Dark Phoenix

Anche se, dai dettagli trapelati in rete in queste ore, X-Men: Dark Phoenix sarà un film incentrato su una battaglia interna per Jean Grey, sembra che ci sia comunque spazio per un po'... d'amore.

Intervistato a riguardo, l'interprete di Scott Summers a.k.a. Ciclope, l'attore Tye Sheridan, ha confermato che vedremo esplorato il rapporto sentimentale tra il suo personaggio e quello di Jean Grey: "Credo sia una parte molto cool della storia, e faccia capire perché loro reagiscono in quel determinato modo o perché sono in quel modo. Il suo amore per Scott è una delle ragioni per cui c'è questa lotta interna in lei perché abbracciare totalmente la figura della Fenice vorrebbe dire perdere Scott. E' una parte veramente integrante di chi sia Jean".

Allo stesso modo, ne parla anche l'interprete di Jean, Sophie Turner, protagonista anche di uno spettacolare poster diffuso in rete giorni fa: "Credo ci sia un po' di spazio per il romanticismo ed è interessante in un film del genere. E' davvero una cosa affascinante vedere come l'amore gioca un ruolo fondamentale all'interno della pellicola e renda la tensione molto più alta".

X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo della saga dei mutanti iniziata nel 2000 e prodotta esclusivamente dalla Fox. Uscirà nei cinema di tutto il mondo ad inizio giugno.