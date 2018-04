Tye Sheridan rimarca che X-Men: Dark Phoenix sarà un film di supereroi 'differente'

X-Men: Dark Phoenix arriverà nei cinema soltanto il prossimo 14 febbraio ma uno degli attori principali,, già sta stuzzicando gli appassionati con delle dichiarazioni piuttosto interessanti a riguardo.

Durante la promozione di Ready Player One, Tye Sheridan - che in X-Men: Dark Phoenix interpreta il ruolo del futuro leader del team, Scott Summers/Ciclope - ha parlato con Collider del cinefumetto della Fox e ha rimarcato come questo sia differente dagli altri film del genere: "Tutti erano d'accordo sull'approcciarsi a questa pellicola come ad un dramma piuttosto che un film di supereroi. Questi universi cinematografici e questi film della Marvel, a volte, sembrano sempre gli stessi e fanno sempre le stesse cose. Volevamo fare qualcosa di diverso e avere un approccio differente. C'è Simon Kinberg, che ha scritto i precedenti tre X-Men, alla regia di Dark Phoenix e sono veramente eccitato. Penso sarà grandioso e sarà un X-Men differente da quelli visti fino ad oggi".

Diretto da Simon Kinberg, che ha anche scritto la sceneggiatura, vedrà nel cast - oltre a Tye Sheridan - anche James McAvoy, Michael Fassbender, Nicholas Hoult, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Olivia Munn e Jessica Chastain.

X-Men: Dark Phoenix, ispirato ai fumetti della Marvel, sarà distribuito dalla Fox in USA a partire dal prossimo 14 febbraio 2019.