Two Kisses For Maddy: Kevin Hart sarà il protagonista

Deadline conferma che l'attore Kevin Hart sarà il protagonista di Two Kisses for Maddy, adattamento cinematografico del romanzo pubblicato da Grand Central Publishing.

Two Kisses for Maddy: A Memoir of Loss & Love racconta di Matt e Liz Logelin, già innamorati delle scuole superiori, che dopo un matrimonio perfetto, una bellissima casa, e una bambina in arrivo sperano per un felice futuro. La gravidanza di Liz è stata difficile, ma Madeline, bella e sana bambina, viene al mondo il 24 marzo 2008. Solo 27 ore più tardi, Liz, a causa di un'embolia polmonare muore all'istante, senza mai tenere la figlia in braccio, il cui arrivo era così tanto atteso. Anche se di fronte ad un devastante dolore, Matt, ormai padre single, non viene meno allo sconforto, scegliendo di andare avanti e dedicando la propria vita a sua figlia.

Paul Weitz si occuperà della regia del film e riscriverà la sceneggiatura firmata precedentemente da Dana Stevens. La distribuzione del progetto sarà in mano alla Sony Pictures.

Questo è il secondo progetto, in pochi giorni, ad essere annunciato con Kevin Hart: il primo è stato l'adattamento di Monopoly.