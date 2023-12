Two for the Money, Charlize Theron con Daniel Craig nel nuovo film Apple!

Se siete fan del franchise cinematografico di Fast & Furious non potrete certo non conoscere il nome di Justin Lin, il regista responsabile della maggior parte dei lungometraggi con protagonista l'indomabile Vin Diesel a partire dal terzo capitolo della saga. Ad oggi però sembra che Lin voglia tornare in scena con Two for the money.

A quanto pare sarò Apple Original Films a produrre il lungometraggio. Si tratta di un thriller con, tra i protagonisti già confermati, Daniel Craig e Charlize Theron. La sceneggiatura sarà invece affidata ad una vecchia conoscenza del regista, secondo un insider si tratterebbe di Dan Mazeau, responsabile anche di quella di Fast X.

Per quanto riguarda la trama in sé non ne sappiamo ancora molto, si sa soltanto che sarà incentrata su una coppia di ladri professionisti che tenteranno di mettere a segno tre grossi colpi ad alto rischio.

Di certo sarà un'occasione interessante per vedere come se la cavano molte di queste figure al di fuori dei soliti franchise in cui li abbiamo sempre visti coinvolti. Voi che cosa vi aspettate da Two for the Money?

