Twitter, Mark Ruffalo attacca Elon Musk: 'Vattene prima che sia troppo tardi'

Insieme alla sua carriera d'attore, Mark Ruffalo è uno dei più grandi attivisti del mondo del cinema soprattutto riguardo la politica. A confermare ciò sono i tweet che ha pubblicato chiedendo esplicitamente al miliardario Elon Musk di "abbandonare" l'acquisto di Twitter prima che sia troppo tardi.

Il miliardario, proprietario di Tesla, ha infatti iniziato una vera e propria rivoluzione sul social network, dando il via libera anche a diverse persone che, per diverso tempo, erano state bannate dalla piattaforma. Insomma, un liberi tutti che rende Twitter sempre più simile al Far West. Musk non ha mai fatto mistero delle sue posizioni pro-Trump e fermamente repubblicane, quindi, per molti era più che scontata una deriva di questo tipo.

Dopo aver detto di voler rendere Twitter a pagamento, Musk non si è fermato lì pubblicando di giorno in giorno tweet sempre più estremi sulle sue idee di "rinnovamento" del social network. Nonostante abbia affermato precedentemente di voler rendere il social un "luogo politicamente neutrale" sta continuando a sostenere il proprio partito in occasione delle elezioni di medio termine. Ruffalo ha più volte risposto ai suoi tweet accusandolo di parlare con "la lingua biforcuta" ed invitandolo apertamente ad "abbandonare Twitter prima che sia troppo tardi".

Nelle ultime ore migliaia di account parodia sono stati chiusi, compreso quello di un'attrice comica che parodiava Musk. Nonostante si sia sempre proferito come un "sostenitore della libera espressione" la gestione di Twitter da parte di Musk pare voglia diventare sempre più riservata all'elitè e alla sua cerchia di sostenitori.