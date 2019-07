Twitter immagina altri attori afro-americani nei ruoli principali de La Sirenetta

Sono partiti così le speculazioni dei fan per i ruoli secondari nel film musical di Rob Marshall , dal Principe Eric fino a Ursula, che potrebbe comunque essere interpretata da Melissa McCarthy . Per quanto riguarda Eric, Twitter vorrebbe Michael B. Jordan (Creed, Black Panther) come interesse amoroso di Ariel, anche se in risposta a questo desiderio qualcuno risponde sarcastico: "Per un dollaro, vi sfido a fare un altro nome di un attore di colore. Vi supplico!". Rispondendo alla sfida, qualcuno fa il nome di Jordan Fisher , cantante e attore di formazione classica che sarebbe una scelta valida al fianco della Baily. Pensando poi al mitico Sebastian, una giovane fan ha pensato di suggerire il rapper giamaicano Popcaan per il doppiaggio originale, scrivendo: "Se Popcan fosse Sebastian, allora Unde the Sea sarebbe tipo 'undah da seaaaaaa, wine up for meeee". Qualcun'altro è andato invece oltre e ha immaginato la cantante Spice come voce di Sebastian, cambiando proprio il genere del gamberetto. Per Ursula, infine, si è pensato alla già auto-candidatasi Lizzo fino ad arrivare a Queen Latifah . La Sirenetta è atteso nelle sale a data da destinarsi.

for a dollar name another Black actor I beg of you!! https://t.co/94QChPK1p3 — Fiona Applebum 🍎 (@WrittenByHanna) 4 luglio 2019

disney please give us @Jordan_Fisher as prince eric we already know you love him and he is broadway trained and @Lin_Manuel loves him so therefore everyone should pic.twitter.com/zLKoYxd9tX — maria karina (@mariakarinaa_) 4 luglio 2019

Popcaan as Sebastian in the Little Mermaid would be like “undah da seaaaaa, wine up for meeeeeee” pic.twitter.com/95uskIe71w — Jinn w the juice (@virjinn__) 5 luglio 2019

yall dont know how much i need this pic.twitter.com/MlxPPJhovK — Brooklyn White (@brooklynrwhite) 3 luglio 2019