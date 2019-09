Su Twitter i fan di Keanu Reeves gli fanno gli auguri per i suoi 55 anni

Probabilmente sarebbe impossibile accorgersene senza sbirciare le cifre sulla carta d'identità, ma anche Keanu Reeves invecchia: l'attore compie oggi 55 anni e i suoi fan, probabilmente, avevano già da tempo segnato in rosso questa data sul calendario.

Il profilo Twitter dell'attore è infatti stato inondato di messaggi di auguri provenienti dai fan di tutto il mondo, che ormai da tempo hanno cominciato ad adorare la star di Matrix come il prototipo di uomo perfetto per via delle sue indubbie doti morali.

"Buon compleanno alla più grande leggenda mai esistita" si legge in uno dei tweet di auguri, mentre in altri è possibile trovare per l'occasione elogi a film dell'attore passati più in sordina rispetto ad altri: "Buon compleanno, Keanu Reeves! In questo giorno speciale vorrei dimostrare il mio amore per un film che nessuno menziona mai quando si parla di lui, ma che resta uno dei miei preferiti" scrive una fan postando un'immagine di Costantine (2005).

Tra complimenti, elogi e dichiarazioni d'amore questo cinquantacinquesimo compleanno non fa che dimostrare ancora una volta quanto Keanu Reeves sia indubbiamente uno degli uomini più apprezzati del mondo intero. Chissà se l'amatissimo attore troverà il tempo di leggere tutti questi messaggi, considerati i continui impegni: tra un sequel di John Wick e un attesissimo quarto capitolo di Matrix, infatti, per Keanu Reeves un po' di tempo libero sarebbe forse il regalo di compleanno più gradito!