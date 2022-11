Twitter blocca il profilo di Chloë Grace Moretz: l'attrice risponde su Instagram

Sull'onda della rivoluzione Twitter causata dall'acquisto da parte di Elon Musk, il profilo dall'attrice Chloë Grace Moretz è stato bloccato. La stessa interprete ha reso nota la questione attraverso una storia Instagram svelando lo strano motivo per cui non potrebbe più accedere alla piattaforma.

Nel momento in cui Twitter è stato ufficialmente acquistato da Elon Musk, la piattaforma ha cominciato ad entrare nell'occhio del ciclone. Dopo la bufera dei profili verificati a pagamento e il notevole aumento di parole d'odio sul social, molti vip hanno cominciato ad avere problemi con la piattaforma. Prima tra tutte l'attrice Chloë Grace Moretz a cui è stato bloccato il profilo poichè definita "troppo giovane" per essere iscritta.

Nel messaggio automatico rilasciato da Twitter pare che l'attrice non "rispetti i limiti d'età" per essere presente sul social. La Moretz ha risposto su Instagram, pubblicando uno screen con un ironico commento: "Twitter mi ha bloccato perchè apparentemente non ho 13 anni? Grazie? @Twitter". Questo non è l'unico problema riguardante Twitter degli ultimi tempi. Tantissime celebrità hanno deciso di emigrare dalla piattaforma a causa dei discorsi portati avanti dal suo CEO. Attori come Mark Ruffalo stanno chiedendo a Musk di abbandonare Twitter per evitare che la situazione peggiori.

La complessa dinamica che sta interessando il celebre social network non favorisce sicuramente gli iscritti che, negli ultimi tempi stanno crollando drasticamente. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!