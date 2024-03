Twisters, la star del sequel promette tanto divertimento per le famiglie!

Manca ancora un bel po’ di tempo all’uscita di Twisters: la speranza è che il sequel del disaster movie del 1996 possa replicare l’avventura da brivido del blockbuster originale, ma nel frattempo l’unica fonte di informazioni che abbiamo sta nelle parole degli attori che hanno preso parte alla sua realizzazione.

In una recente intervista, la protagonista del nuovo film al cardiopalma Katy O’Brian, promette che la pellicola (che non sarà un reboot secondo il protagonista di Twisters) sarà ‘un ottimo divertimento per famiglie’. Potrebbe essere un’affermazione un po’ azzardata visto che non si conosce ancora il rating: “Penso che sarà un PG-13, non lo so” sono state le parole dell’attrice.

La nostra star ha comunque elogiato il lavoro del regista Lee Isaac Chung: “Ha fatto un meraviglioso film indipendente [Minari], poi è stato al timone della regia di Star Wars [The Mandalorian] e poi ha fatto Twister. Penso che lui capisca davvero la battaglia tra l’essere umano e la natura in quanto viene dall’Arkansas, quindi viene da quelle zone”.

In seguito ha aggiunto “Penso che abbia una visione meravigliosa della natura e sarà emozionante vederla. Non credo che la gente si aspetterà di andare a vedere un film sui tornado e di rimanere sbalorditi dalla fotografia e dalla regia”. L’attesissimo sequel è in arrivo a luglio: qui nel frattempo trovate l’ultimo trailer di Twisters.