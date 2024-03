Twisters promosso o bocciato? Prime reazioni al sequel con Glen Powell

Ora che Glen Powell è diventato una superstar, dopo i grandi successi di Top Gun: Maverick e Tutti tranne te, c'è grande attesa per il suo nuovo film Twisters, sequel del cult degli anni '90.

Il film, diretto da Lee Isaac-Chung, stando alle ultime indiscrezioni è stato proiettato ieri sera in California per una proiezione di prova: il pubblico presente si è dichiarato, per la maggior parte, molto entusiasta del risultato visto sullo schermo, con Twisters che ha raccolto diversi giudizi positivi.

Uno di questi recita: "È molto bello, forse niente di eccezionale o rivoluzionario ma bello quanto basta per renderlo un ottimo film estivo e un possibile successo al box office. I primi minuti sono pieni di azione, la parte centrale è abbastanza realistica e concreta e poi c'è il gran finale, ricco di azione. Due buoni protagonisti e alcuni divertenti personaggi comici. Ci sono anche alcuni collegamenti con l'originale, ma molto fugaci. Fondamentalmente è esattamente quello che puoi aspettarti da un film del genere".

In realtà è abbastanza difficile immaginarsi Twisters diretto da Lee Isaac-Chung, che viene dal film indipendente candidato all’Oscar Minari, ovvero qualcosa di completamente diverso rispetto allo spettacolo da disaster movie tipico della saga. Mentre provate a prefigurarvi un incrocio tra i due film, scoprite quando uscirà in Italia Twisters.

Su DUNE: PARTE DUE STEELBOOK 3 (4K Ultra HD Blu-ray) è uno dei più venduti di oggi.