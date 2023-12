Twisters non è un reboot secondo la star:'È una storia completamente originale'

A ventotto anni di distanza da uno dei titoli che hanno caratterizzato il genere disaster movie negli anni '90, Twister, nel 2024 uscirà un nuovo film, Twisters, diretto dal regista di Minari Lee Isaac Chung. Nonostante sia stato annunciato come un sequel reboot del precedente, il film pare sia qualcosa di completamente diverso.

La star del film Glen Powell ha terminato di recente le riprese e ha rilasciato un'intervista a Vogue, nella quale afferma che si tratta di una storia indipendente rispetto al precedente: sul nostro sito potete leggere la recensione del Blue-ray di Twister:"Sicuramente non è un reboot. Non stiamo cercando di ricreare la storia del primo. È una storia completamente originale. Non ci sono personaggi del film originale, quindi non è davvero una continuazione. È soltanto una storia indipendente nella contemporaneità".



"Non credo che nessuno abbia menzionato questo film da chissà quanto tempo ma parlando con la gente dicono 'Era uno dei miei film preferiti durante l'infanzia. Quel film mi spaventava'" ha proseguito Powell.

L'attore ha condiviso alcuni consigli ricevuti da Tom Cruise:"Mi ha detto 'Se vuoi fare film di una certa dimensione, portata e scala, devi capire cosa può connettersi con tutti nel mondo e in ogni territorio'. E la lotta tra gli umani e il tempo è un concetto molto universale. Quanto siamo impotenti di fronte a queste forze catastrofiche".

Un pensiero simile l'ha condiviso lo sceneggiatore Mark L. Travers:"È molto divertente. Il regista ha apportato alcune modifiche personali allo script perché è questo che fanno, quindi non conosco esattamente alcune modifiche. Non conosco i dettagli ma è una storia separata, non è una continuazione dell'originale. Speriamo di poter attingere a ciò che l'originale aveva perché è semplicemente iconico. Ma è così bello avere un regista come Isaac che si occupa di cose del genere. È completamente fuori dalla norma, e penso che si stia divertendo".



Anche Daisy Edgar-Jones farà parte del cast di Twisters, il nuovo film di Lee Isaac Chung.