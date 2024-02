Twisters, Glen Powell nel trailer del nuovo film del franchise Twister!

Universal ha pubblicato un avvincente nuovo trailer di Twisters, il film catastrofico che riprende il contesto di un cult degli anni '90, Twister, proprio in occasione del Super Bowl di ieri sera. Diretto da Lee Isaac Chung, Twisters presenta un cast completamente rinnovato con Daisy Edgar-Jones e Glen Powell.

I due interpreti sono protagonisti del nuovo capitolo scritto da Mark L. Smith. Twisters non è un reboot del primo film ma una storia completamente originale, come l'ha descritta il regista Chung.



Nel 1996, Helen Hunt e Bill Paxton furono le due star del film diretto da Jan De Bont e prodotto da Steven Spielberg, con la sceneggiatura di Michael Crichton. Twister fu un successo globale, con quasi 500 milioni di dollari incassati, e racconta la storia di una coppia di cacciatori di tempeste che rischiano la vita nel tentativo di testare un sistema di allarme meteorologico sperimentale.



La trama di Twisters invece è ancora nebulosa e i dettagli sono stati tenuti al segreto. Le riprese di Twisters sono iniziate a maggio 2023 intorno ad Oklahoma City, poi interrotte a causa dello sciopero di sceneggiatori e successivamente degli attori.

Oltre ad una star di Top Gun Maverick nel cast e alla protagonista di Normal People, sono presenti anche la star di Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka, il futuro Superman David Corenswet, Daryl McCormack, Sasha Lane, Maura Tierney e Katy O'Brian.



Confermato nel cast di Twisters anche Anthony Ramos, conosciuto per il musical Hamilton e Godzilla II - King of the Monsters.