Twisters, Daisy Edgar-Jones reciterà nel sequel del film del 1996

Daisy Edgar-Jones, attrice conosciuta per La ragazza della palude, Normal People e In nome del cielo, sta per fare il suo debutto nel cast di Twisters, sequel del celebre film d'azione Universal/Amblin del lontano 1996.

Stando alla dichiarazione di The Hollywood Reporter, "Edgar-Jones reciterà nel progetto nei panni di un'ex ricercatrice di tempeste che, dopo essere sopravvissuta a un disastroso contatto con un tornado, svolge ora un lavoro di ufficio. Tuttavia, sarà costretta ancora una volta a – ebbene sì, hai indovinato – tornare ancora una volta nell'occhio del ciclone".

L'originale Twister, diretto da Jan de Bont, risale al lontano 1996. "Stanno per usare F5?" ha domandato de Bont in una recente intervista. "No, non basta ingrandirlo. Una cosa del genere non funziona quasi mai. È importante inventare... persone che siano effettivamente coinvolte. Non puoi semplicemente ingrandire la distruzione. Peggiorare il tutto, distruggere le città. Sarebbe come cadere nella trappola di lasciare che gli effetti speciali prendano il sopravvento". Cosa ci attenderà nella prossima pellicola? A quanto pare, è stata già annunciata la data di uscita del sequel di Twister, prodotto da Steven Spielberg.

Classe '98, la giovane attrice ha ricevuto già svariate candidature per la sua carriera – basti pensare alla candidatura al Golden Globe come miglior attrice in una miniserie o film televisivo (Normal People), o a quella per i BAFTA come miglior attrice in una serie televisiva (sempre Normal People). In Italia è stata doppiata da Lavinia Paladino, Giulia Franceschetti e Martina Felli.

