Twisters, Anthony Ramos entra nel cast del sequel della pellicola del 1996!

Arriva una nuova aggiunta al cast di Twisters, sequel della pellicola del 1996. Si è unito alla produzione il candidato al Golden Globe Anthony Ramos salito alla ribalta per il suo ruolo in Trasformers e nel musical diretto da Jon M. Chu In the Height - Sognando New York.

L'interprete, che ha un background principalmente teatrale, ha raggiunto la notorietà internazionale grazie alla sua partecipazione al musical Hamilton di Lin Manuel Miranda e come protagonista di In The Heights. L'attore si aggiunge ad un cast già composto dalla star di Fresh e Normal Heart Daisy Edgar-Jones e al volto di Top Gun: Maverick Glen Powell. Oltre a partecipare a questo attesissimo sequel, Anthony Ramos sarà anche in Ironheart nei panni del villain Hood.

La pellicola sarà un sequel del celebre film d'azione del 1996. Nonostante molti dicano il contrario il film originale è stato un importantissimo apripista per quanto riguarda l'utilizzo della computer grafica e della CGI al cinema. Con l'introduzione di tecniche sempre più avanzate e innovative, sarà bello capire in che modo verrà portata avanti la realizzazione di questa pellicola. All'epoca della sua uscita Twister conquistò il primato di secondo maggior incasso del 1996.

Alla fine dello scorso anno è stata annunciata la data d'uscita ufficiale del sequel di Twister, prodotto da Steven Spielberg. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!