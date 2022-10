Twister, Steven Spielberg cerca un regista per il sequel: riprese in primavera!

Secondo quanto riportato da Deadline, Universal Pictures e Amblin Entertainment hanno intavolato degli incontri con alcuni registi nella speranza di partire il prima possibile con le riprese di Twisters, sequel del cult anni '90 Twister che vedeva protagonisti il compianto Bill Paxton e Helen Hunt. Spielberg è nuovamente coinvolto nel progetto.

Secondo quanto si legge nel report, lo stesso Steven Spielberg per conto di Amblin ha apprezzato la sceneggiatura di Mark L. Smith, autore di The Revenant, e il suo entusiasmo ha dato l'impulso per la realizzazione del film in tempi rapidi. Alla regia del progetto ci sarebbe dovuto essere Joseph Kosinski, reduce dal successo di Top Gun Maverick, ma ha abbandonato il film quando si è impegnato con il suo prossimo progetto cinematografico sulla Formula Uno con Brad Pitt, che Apple ha acquistato lo scorso giugno dopo una grande asta all'inizio dell'anno.

Le due case di produzione, quindi, non hanno ancora scelto un nuovo regista, ma tra quelli presi in considerazione ci sono il team di Premio Oscar per Free Solo, Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vaserhelyi, Dan Trachtenberg, che di recente ha diretto l'ultimo reboot/prequel di Predator, Prey, e prima ancora 10 Cloverfield Lane, e Travis Knight, capo della Laika, i cui recenti film d'animazione sono stati Missing Link e Kubo and the Two Strings. Potrebbero essercene anche altri nella mischia.

A dirigere l'originale era stato Jan de Bont. Secondo le fonti, la speranza della produzione è quella di riportare nel cast Helen Hunt, con un dramma incentrato sulla figlia avuta con il personaggio interpretato dal compianto Bill Paxton. La ragazza ha ereditato la passione della caccia alle tempeste che avevano i suoi genitori.

Non c'è da stupirsi se Hollywood vuole tornare nel mondo di Twister. Il film originale ha avuto un enorme successo, incassando più di 494 milioni di dollari in tutto il mondo, spingendosi oltre i limiti degli effetti visivi e con un cast che comprendeva anche Philip Seymour Hoffman e Cary Elwes. L'originale era stato sceneggiato dal compianto Michael Crichton. Il film ha anche dato vita a un'attrazione per un parco a tema per la Universal. Il tema del cambiamento climatico e delle condizioni meteorologiche estreme è più attuale che mai e rende il film meno evasivo e fin troppo realistico.