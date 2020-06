Twister, il celebre disaster movie avrà un remake: tutti i dettagli!

Secondo quanto riportato da Variety, la Universal sarebbe già al lavoro sullo sviluppo di un remake di Twister, il celebre disaster movie del 1996 scritto da Michael Crichton e prodotto all'epoca dalla Amblin Entertainment di Steven Spielberg. In trattative per la regia del progetto ci sarebbe Joseph Kosinski.

Alla produzione del nuovo film c'è Frank Marshall, mentre lo studio sarebbe tuttora alla ricerca di uno sceneggiatore. Il film originale vedeva protagonisti Bill Paxton e Helen Hunt nei panni di due cacciatori di tornado in Oklahoma sull'orlo di divorziare ma decidono comunque di continuare a lavorare insieme per la passione comune e per creare un innovativo sistema di allerta che avverta le comunità più a rischio dell'arrivo dei pericolosi tornado. L'unico modo per farlo è quello di beccarne uno sul posto per analizzarlo direttamente.

Al momento non sappiamo se la trama dell'originale verrà ricalcata in maniera pedissequa anche nel remake dato che lo sceneggiatore deve ancora essere ingaggiato. Alla regia di Twister del 1996 trovavamo Jan De Bont con il film che incassò 494 milioni di dollari in tutto il mondo e si guadagnò anche due nomination ai Premi Oscar dell'anno successivo, incluso quella per i migliori effetti visivi. Il produttore esecutivo del remake sarà Sara Scott della Universal.

Il progetto potrebbe estendere la collaborazione tra lo studio e Kosinski dopo il lavoro insieme per Top Gun: Maverick, che arriverà finalmente nelle sale il prossimo dicembre. Per quanto riguarda quest'ultimo sequel, Tom Cruise ha sorpreso tutti girando le sue scene di volo dal vero e senza alcun utilizzo invasivo della computer grafica. La pellicola è stata posticipata rispetto alla sua release originale a causa dell'emergenza sanitaria e la successiva chiusura delle sale.