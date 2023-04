Twister, nel cast del sequel entra una star di Top Gun: Maverick (che non è Tom Cruise)

A quasi un mese esatto dall'annuncio che Daisy Edgar Jones sarà la protagonista del sequel di Twister, è stato confermato che il nuovo film includerà nel cast anche una star di spicco dell'acclamato Top Gun: Maverick.

Frenate gli entusiasmi perché no, non stiamo parlando di Tom Cruise, ovviamente, ma di Glen Powell, che come riportato da Deadline sarà il co-protagonista dell'atteso Twisters, un sequel del film del 1996 Twister. Powell apparirà al fianco di Daisy Edgar-Jones nel sequel, anche se al momento non è chiaro esattamente chi interpreterà l'attore di Devotion e Top Gun: Maverick: un rapporto precedente, comunque, aveva anticipato che il compagno di viaggio del personaggio di Daisy Edgar-Jones sarebbe stato "un ex cacciatore di tempeste che, dopo essere sopravvissuto a un disastroso incontro con un tornado, ora svolge un lavoro d'ufficio. Tuttavia presto sarà costretto ad uscire ancora una volta allo scoperto."

Il regista di Minari Lee Isaac Chung dirigerà Twisters, che presenta una sceneggiatura di Mark L. Smith di The Revenant. Steven Spielberg sarà il produttore di Twisters insieme a Frank Marshall, noto per i franchise di Jurassic Park e Jurassic World, che produrrà tramite il suo banner, la Kennedy/Marshall Company. La produzione di Twisters dovrebbe iniziare quest'anno con una data di uscita del 19 luglio 2024 già annunciata da Universal Pictures.

Il film originale, prodotto da Universal/Amblin nel 1996, ebbe per protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton, e includeva nel cast anche Philip Seymour Hoffman.