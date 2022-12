Twister, annunciata la data d'uscita del sequel prodotto da Steven Spielberg

Universal ha annunciato la data di uscita ufficiale del sequel di Twister, il disaster movie anni '90 con protagonisti Helen Hunt e Bill Paxton. Il film sarà diretto dal regista di Minari, Lee Isaac Chung, e scritto da Mark L. Smith, che ha lavorato al film Revenant - Redivivo. Ecco quando vedremo in sala il nuovo capitolo.

Il sequel del film, che s'intitolerà Twisters, uscirà nelle sale cinematografiche il 19 luglio 2024. Al momento non si conoscono molti dettagli sulla trama, se non che al centro della storia ci sarà la carriera da cacciatrice di tempeste della figlia di Jo (Hunt) e Bill Harding (Paxton).



Helen Hunt dovrebbe partecipare al progetto prodotto da Frank Marshall e co-prodotto da Warner Bros. Pictures. Il film del 1996 venne prodotto da Kathleen Kennedy, ora a capo di LucasFilm.

Twister, basato su un'idea di Michael Crichton e Anne Marie-Martin, divenne uno dei disaster movie più apprezzati degli anni '90 anche grazie ad un utilizzo di effetti speciali molto avanzati per l'epoca. Non perdetevi la nostra recensione di Twister.



Diretto da Jan de Bont, il primo film è ambientato in Oklahoma e racconta la storia della dottoressa Jo Harding (Helen Hunt), una cacciatrice di tempeste sopravvissuta da bambina ad una tromba d'aria che le ha portato via il padre. Grazie ad una sofistica tecnologia, Harding è intenzionata a studiare la struttura interna dei tornado insieme a suo marito, lo scienziato Bill, interpretato dal compianto Bill Paxton, dal quale è in procinto di divorziare.



A ottobre Steven Spielberg cercava un regista per Twister 2, prima di scegliere Lee Isaac Chung.