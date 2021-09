Twins: arriva un sequel del film con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito!

Ricordate Twins, il film con Schwarzenegger e DeVito su due gemelli nati da un esperimento scientifico? Tenetevi forte, perché la pellicola dell'88 potrebbe tornare con un sequel sui nostri schermi dopo più di 30 anni. Un'operazione sicuramente rischiosa, che metterà chi ci lavora nella posizione di dover rendere un vecchio film attuale.

A quanto pare quello del sequel di Twins è stato un argomento di conversazione spesso toccato nell'ultimo decennio, e si prova da tanto a riportarlo al cinema. Secondo quanto riferito, DeVito e Schwarzenegger torneranno a interpretare i ruoli di Vincent e Julius Benedict, e a loro si unirà Tracy Morgan, un terzo fratello perduto da tempo. Secondo Deadline questo nuovo sequel si chiamerà Triplets e sarà diretto da Ivan Reitman, che aveva già lavorato al primo film.

In verità per il ruolo interpretato da Tracy Morgan si era inizialmente pensato a un altro attore. Sarebbe infatti dovuto essere Eddie Murphy il terzo fratello perduto, coinvolto già nel progetto nel lontano 2018. Tuttavia nel frattempo la fama acquisita da Coming 2 America ha fatto sì che l'attore, eccessivamente impegnato, abbia dovuto rinunciare a prendere parte a Triplets. Ed ecco, dunque, che entra in gioco Morgan.

Il regista si è espresso in merito all'inserimento del terzo fratello. "Era nato segretamente un terzo bambino, un bambino nero, che però non ha avuto contatti con i suoi fratelli", ha detto Reitman. "Non si conoscono ma si incontreranno presto in questo film e creeranno un legame dopo tutti questi anni. È un film sulla famiglia e, non ha importanza quanto siamo diversi, dobbiamo imparare ad andare tutti d'accordo. Questi ragazzi tra loro hanno una grande chimica".

Triplets dovrebbe iniziare le riprese a Boston nel 2022. Chissà cosa possiamo aspettarci da questo sequel!

Intanto, parlando proprio di ritorni, è arrivata la notizia che ci sarà un reboot dello storico film con Schwarzenegger Eraser, mentre scopriamo che Danny DeVito sta scrivendo un fumetto sul Pinguino di Batman!