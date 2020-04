Da a Twin Peaks a Mulholland Drive: ecco come un esperimento fallito divenne un film cult

Pochi giorni fa l'iconica serie di David Lynch Twin Peaks ha compito 30 anni e per l'occasione alcuni membri del cast si sono riuniti per celebrare l'evento. Tra coloro che sono tornati a parlare della serie anche il co-creatore Mark Frost, che ha raccontato di come un esperimento fallito per una serie spin-off li abbia portati a Mulholland Drive.

Ai microfoni di IndieWire, Frost ha svelato come nacque l'idea di realizzare un prodotto seriale che esplorasse meglio in personaggio di Audrey Horne, interpretato da Sherilyn Fenn, progetto che dopo un flop clamoroso si è trasformato nel film cult che tutti conosciamo.

"A quel tempo vivevo in una strada che si chiamava Mulholland Drive e pensavo che fosse una bella idea per un titolo. Stavamo prendendo in considerazione l'idea di creare qualcosa intorno al personaggio di Audrey, qualcosa che la portasse a perdersi in una Hollywood dai toni noir. Avevamo già fatto molte chiacchierate al riguardo, ma poi il progetto naufragò e dopo sei anni venni a sapere che si parlava di un episodio pilota alla ABC."

Tuttavia, il progetto finì di nuovo nel cassetto dopo che la ABC vide il pilot e seppe che Lynch voleva impostare la serie come un prodotto indipendente da Twin Peaks:

"Forse perché Twin Peaks aveva già avuto il suo massimo seguito [dopo due stagioni], ma non c'era molta voglia di creare una serie che vi fosse collegata. In ogni caso io non fui coinvolto e, francamente, avevo bisogno di una pausa dopo aver lavorato con Lynch per così tanto tempo."

Nel 2001, finalmente, nacque Mulholland Drive grazie al quale abbiamo avuto alcune delle migliori interpretazioni di Laura Harring e Naomi Watts che, insieme alla sua Betty Elms, rimpiazzò sul grande schermo Sherulyn Fenn e sua Audrey Horne, scelta che non è certo passata inosservata:

"Sapevo che all'epoca Sherilyn era ansiosa di recitare in quella parte: era ambiziosa e probabilmente avremmo potuto costruire un intero show intorno a lei. Non so esattamente come riuscirono a realizzare un episodio pilota senza di lei."