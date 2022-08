Twilight, Taylour Lautner ricorda: 'Restare in forma per Jacob fu un vero incubo'

La strada per il successo è costellata di tanti sacrifici: lo sa bene Taylor Lautner, che pur non avendo effettivamente riscosso gli stessi risultati dei suoi colleghi Robert Pattinson e Kristen Stewart ha comunque, a suo tempo, dato il massimo per rendere memorabile il suo Jacob visto nella saga di Twilight.

Mentre Robert Pattinson ricorda di aver rischiato il licenziamento da Twilight, dunque, anche il nostro Taylor torna a parlare dei giorni in cui il suo nome era inevitabilmente associato a quello del lupo mannaro rivale in amore di Edward Cullen: più che dei bei ricordi di gioventù, però, Lautner si sofferma a parlare dell'incubo di dover mantenere una forma fisica pressoché perfetta.

"Per questo piccolo ruolo che accettai quando avevo 16 anni... Pesavo 63 chili e dovetti metterne 15 per non perdere il ruolo. Dal punto di vista della dieta fu assolutamente un incubo: patate dolci crude, polpette di tacchino e shaker di proteine che erano praticamente fango. Fu dura, dovevo assumere circa 5000 calorie al giorno per mantenere il peso giusto" sono state le parole dell'attore.

Cosa ne dite? Ne sarà valsa la pena? E soprattutto, per chi eravate schierati: Jacob o Edward? Diteci la vostra nei commenti! A proposito di incubi, intanto, Kellan Lutz ha recentemente ammesso di esser stato vicino ad abbandonare Twilight.