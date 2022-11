Twilight, Taylor Lautner si è sposato: lo strano caso di omonimia con la neo-moglie

Fiori d'arancio ad Hollywood. Taylor Lautner, salito alla ribalta per il ruolo del lupo mannaro Jacob nella saga di Twilight si è sposato con la compagna Taylor Dome. Dopo la proposta ufficiale, arrivata l'anno scorso, i due sono recentemente convolati a nozze.

Taylor Lautner ha raggiunto la fama internazionale grazie al suo ruolo da lupo mannaro in Twilight. Nonostante le tante critiche la saga è stata capace di lanciare grandi talenti del cinema internazionale come Robert Pattinson, che tornerà a vestire i panni di Bruce Wayne in The Batman 2, e Kristen Stewart che recentemente ha raggiunto la sua prima candidatura agli Oscar grazie all'ottima performance fatta in Spencer di Pablo Larrain.

Taylor Lautner, negli ultimi tempi, ha toccato le luci della ribalta non per la sua carriera attoriale ma diventando un inquilino stabile delle pagine di gossip hollywoodiane. L'attore, recentemente, è convolato a nozze con la compagna Taylor Dome, infermiera ed influencer. I due, che curiosamente condividono lo stesso nome, si sono incontrati diversi anni fa grazie a degli amici in comune. Il matrimonio, però, ha portato ad un divertente risvolto. Legalmente, se la ragazza dovesse prendere il cognome del marito, svilupperebbe una omonima totale: esisterebbero due Taylor Lautner.

L'annuncio della proposta di matrimonio di Lautner è stato fatto sui social dallo stesso attore. L'interprete, dopo il successo raggiunto nei 5 film della saga di Twilight è caduto nel dimenticatoio venendo ricordato soltanto per le sue tantissime avventure romantiche ad Hollywood.