Twilight, Taylor Lautner confessa: 'La competitività tra i personaggi ha avuto un impatto'

Twilight è stato il trampolino di lancio per alcune grandissime star del mondo del cinema. Gente come Robert Pattinson e Kristen Stewart ha raggiunto la fama grazie al franchise. Taylor Lautner, interprete di Jacob, è tornato a parlare della presunta rivalità che legava lui e Pattinson sul set.

A differenza degli altri due colleghi, Lautner sta ancora cercando costruire la sua carriera. Molto spesso si ritrova a parlare di quello che è stato il suo massimo periodo di fama quando vestiva i panni del licantropo Jacob, idolo delle ragazzine. Nella saga viene resa più che nota la rivalità tra quest'ultimo e il vampiro Edward causata dall'amore che entrambi provano verso Bella. Nonostante ciò pare che il rapporto sul set tra i due attori fosse ottimo nonostante si sforzassero molto di non inserire la dinamica tra i due personaggi anche nel loro vissuto.

Dopo che Taylor Lautner ha ricordato gli sforzi per restare in forma per Twilight ha raccontato anche quanto fosse complesso avere costantemente il fiato sul collo di persone che pensassero ad una presunta competitività tra lui e Pattinson. "Siamo una squadra. Entrambi stiamo solo cercando di realizzare film al meglio", ha spiegato Lautner. "Ma è stato un po' strana, la competitività. Non c'era competitività tra me e Rob, ma avere quel costante promemoria, ha avuto sicuramente un impatto" ha concluso.

Nel frattempo Taylor Lautner si è sposato e a farla da protagonista è stato un caso di omonimia tra lui e la moglie.