Twilight: svelato l'attore scelto per Edward prima di Robert Pattinson

Il ruolo di Edward in Twilight poteva essere di Scott Eastwood, ma quest'ultimo non è stato di certo l'unico candidato: basti pensare a Josh Peck, che ha ricordato il suo provino per il ruolo "vampiresco" in una recente intervista nel podcast Great Guys.

"Ricordo che era... il 2006? Forse il 2007?" ha dichiarato. "Mi dicono: 'C'è un provino per questo film, si chiama Twilight. È basato su un libro: non puoi perdere un'occasione del genere!'. Quindi mando la mia registrazione per il ruolo di Edward. Un mese dopo sono insieme al mio manager, e lui mi dice: "Dipende da te e da tre altre persone. Siamo vicini'. Allora rispondo: 'Cosa? Dici sul serio?'. All'epoca non avevo ancora fato nemmeno un'addominoplastica! Allora mi dicevo: 'No, non è possibile. Ci sarà almeno una scena a torso nudo... quindi no, nulla da fare'".

Per chi non lo conoscesse, Joshua Michael Peck ha recitato in film quali Snow Day, The Wedding Ringer, La canzone della vita e 13, a cui si aggiunge il recente Oppenheimer; senza contare serie TV quali The Amanda Show, The Guardian e How I Met Your Father.

Anche il collega della Nickelodeon Jamie Lynn Spears ha svolto i provini per il film. Ecco le sue parole: "Ho partecipato alle selezioni per Twilight, ma mi hanno rifiutato immediatamente. Non sono stato nemmeno richiamato. Comunque, la mia vita sarebbe cambiata completamente: un anno dopo sarei entrato a far parte di Hunger Games".

