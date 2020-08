Twilight, successo clamoroso per Midnight Sun: già 1 milione di copie vendute!

In Italia arriverà fra qualche settimana, ma intanto Midnight Sun, il nuovo capitolo della saga letteraria di Twilight che racconta la celebre storia creata da Stephenie Meyer dal punto di vista del vampiro Edward, è già un successo clamoroso in giro per il mondo.

Sebbene siano passati 15 anni da quando l'autrice ha presentato al mondo il primo romanzo della serie, a quanto pare l'amore per il franchise non accenna a scemare: il tanto atteso nuovo capitolo, infatti, ha venduto un milione di copie in diversi formati nella sua prima settimana sugli scaffali del Nord America, come annunciato in queste ore dall'editore Hachete Book Group e Little Brown Books for Young Readers.

La cifra di vendita combinata di Midnight Sun, che è stato pubblicato il 4 agosto scorso, include preordini, vendite di libri cartacei, ebook e audiolibri: il libro è attualmente in cima alla lista delle serie per bambini del New York Times, ed è anche un bestseller internazionale con i primi posti nelle classifiche del Regno Unito, Brasile, Olanda e Germania, oltre ad essere diventato il secondo libro più venduto dell'anno in Francia.

Non dovrebbe sorprendere dunque la possibilità dell'arrivo di altri due romanzi della saga, come anticipato dalla stessa Meyer: in attesa dell'annuncio ufficiale, scoprite cosa faceva Edward mentre guardava Bella dormire.