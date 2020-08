Twilight: Stephenie Meyer voleva Jennifer Lawrence, Henry Cavill, e Channing Tatum

Nel cinema non sempre le idee di sceneggiatori e registi riescono a prendere vita e talvolta che scrittori di successo come Stephenie Meyer devono mettere freno alla loro fantasia. La scrittrice di Twilight ha infatti rivelato le sue prime scelte per i ruoli da protagonisti nell'adattamento del suo romanzo e sono totalmente inaspettati.

Com'è noto Edward e Bella sono stati interpretati da Robert Pattinson e Kristen Stewart, ma gli attori candidati ai ruoli, quelli provinati e poi scartati e addirittura quelli richiesti dalla stessa Meyer non potrebbero essere più diversi. Di seguito troverete l'elenco completo del fanta-casting della scrittrice (in grassetto) e molti nomi di celebrità che avrebbero potuto apparire in Twilight.

Emily Browning - Bella Swan

La Meyer ha infatti rivelato di essere rimasta affascinata dall'aspetto dell'attrice (American Gods, Sucker Punch) e che l'avrebbe scelta unicamente per le sue labbra. Anche Lily Collins (Ted Bund: fascino criminale, Biancaneve del 2012) si candidò al ruolo, così come Michelle Trachtenber (Gossip Girl), che però alla fine si tirò indietro perché già apparsa in Buffy the Vampire Slayer. Anche Jennifer Lawrence, Ellen Page (Umbrella Academy, Juno) e Danielle Panabaker (The Flash, Shark) si presentarono per la lettura del copione.

Henry Cavill - Edward Cullen

Il bello e dannato Witcher sarebbe stato, a detta della Meyer, "l'unico in grado di rendere giustizia ad Edward". Si fecero avanti anche Dave Franco (The Disaster Artist, Now You See Me), Dustin Milligan (Schitt's Creek, 90210), quest'ultimo scartato perché mancante di un marcato accento britannico. Altri attori provinati furono Jackson Rathbone, che interpretò Jasper; Jamie Campbell Bower, aka Caius in the New Moon; Michael Welch, che venne scelto per il ruolo di Michael Newton; Shiloh Fernandez (Jericho, United States of Tara) e Ben Barnes (The Punisher, Westworld).

Tyler Posey - Jacob Black

Invece di Taylor Lautner per il ruolo del licantropo, la scrittrice voleva infatti il'attore di Teen Wolf, che però fu scartato nonostante fosse uno degli ultimi attori rimasti in lizza. Anche Michael Copon (Beyond the Break, Power Rangers Time Force) fu tra i candidati.

Lucy Hale - Alice Cullen e Jane

Vanessa Hudgens - Leah Clearwater

Purtroppo per la protagonista di Pretty Little Liars, entrambi i ruoli per cui si candidò vennero assegnati ad altre:ottenne infatti la parte di Alice Cullen, mentre Jane, vampiro membro della guardia dei Volturi, fu interpretata da

Altro ruolo mancato fu quello del licantropo Leah, interpretata da Julia Jones in Eclipse and Breaking Dawn.

Channing Tatum - Riley Biers

L'attore di Magic Mike e Step Up venne adocchiato non dalla Meyer, ma dalla sceneggiatrice di Twilight e New Moon Melissa Rosenberg, ma alla fine il ruolo del vampiro venne assegnato a Riley Biers.



Sperando di aver stuzzicato ancora una volta la vostra curiosità, vi lasciamo alle prime recensioni di Midnight Sun, nuovo capitolo della saga di Edward e Bella, e alla recente confessione di Stephanie Meyer su Twilight.