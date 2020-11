Twilight, Stephenie Meyer sicura: 'Voglio scrivere altri due libri'

I vampiri, si sa, vivono decisamente più a lungo di noi esseri umani: ce lo conferma il nostro Edward Cullen, che a più di un decennio dall'uscita di Twilight non vuole proprio saperne di finire a prendere polvere sugli scaffali delle librerie.

La saga di Twilight ha recentemente trovato in Midnight Sun il primo seguito ufficiale dai tempi di Breaking Dawn, ma le novità potrebbero non finire qui: pare, infatti, che Stephenie Meyer abbia tutta l'intenzione di dare alle stampe ulteriori libri della serie.

"Ci sono altri due libri che penso di voler scrivere. Sono già ben delineati ed ho già scritto un capitolo di quello che penso sarà il primo libro, quindi ci siamo. Non sono pronta a farlo adesso, vorrei fare qualcosa di completamente nuovo. Per me la gioia della scrittura deriva dalla creazione e vorrei tanto creare un mondo nuovo, delle nuove regola, una nuova mitologia. La mitologia è più o meno il mio campo" sono state le parole della scrittrice.

Vedremo in futuro, dunque, in che modo i nuovi libri espanderanno il lavoro già fatto da Meyer nel corso di questi anni. I fan, intanto, hanno recentemente festeggiato i 12 anni di vita di Twilight; a tal proposito, forse non tutti sanno di un furto commesso da Kristen Stewart sul set di Twilight.