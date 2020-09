Twilight, Stephenie Meyer risponde alle accuse che definiscono Bella un 'cattivo modello'

Il fandom di Twilight si è rinvigorito con la pubblicazione di Midnight Sun, una rivisitazione del romanzo di Stephen Meyer, Twilight, raccontato dal punto di vista di Edward Cullen. Il romanzo ha riscontrato grande successo, toccando il milione di copie vendute soltanto nella prima settimana. Tuttavia il romanzo ha riacceso alcune critiche.

In particolare le critiche sono arrivate nei confronti di Bella Swan, e Stephenie Meyer ha preso subito le sue difese:"Ci sono persone che pensano che Bella non sia un grande esempio per una ragazza e penso che ci siano elementi che sì, non farti prendere da un ragazzo. Se si tratta di una creatura fantastica che non esiste davvero, vai avanti, hai il mio permesso. Se si tratta di un normale ragazzo umano, sì, fai un passo indietro, assolutamente. Perché questo è un romanzo fantasy ambientato in un mondo irreale ma allo stesso tempo penso che sia positivo per le ragazze essere del tipo 'posso essere sicura di ciò che voglio e non aver paura di ciò che voglio'".

Difficile che queste parole di Stephenie Meyer possano placare le critiche nei confronti della rappresentazione di Bella, indicata come un personaggio troppo passivo e troppo esitante, che finisce per essere completamente devota a Edward, completamente presa dal mondo del vampiro che non dal suo.

E la giustificazione di Meyer, che ha deciso di far rientrare il discorso in un contesto fantasy probabilmente non basterà a placare gli animi intorno alla vicenda.

