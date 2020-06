Twilight, Stephenie Meyer promette: Midnight Sun riempirà i buchi della saga originale

Nel corso di una recente intervista, l'autrice Stephenie Meyer ha rivelato alcuni dettagli dell'attesissimo Midnight Sun, nuovo capitolo della celebre saga di vampiri Twilight.

Il libro racconterà la storia originale attraverso gli occhi di Edward, anche se come l'autrice ha recentemente rivelato nell'intervista di Letters To, confezionerà del materiale aggiuntivo. La Meyer ha dichiarato che il romanzo le ha dato la possibilità di riparare ad alcuni dettagli che avevano infastidita nei libri originali e lo userà per riempire i pezzi mancante.

"L'ispirazione è arrivata quando mi sono resa conto che il punto di forza di Twilight era il fatto di essere dal punto di vista di una persona. Col passare del tempo ho realizzato diversi altri progetti e mi sono un po' allontana dalla saga, e anche per via dei film avevo iniziato a fare confusione, non riuscivo a separare i miei personaggi dai personaggi di Hollywood. Quindi quando ho ripreso in mano la situazione sono stata in grado di entrare di nuovo nella storia e anche di scrivere quel piccolo pezzo mancante che mi ha sempre fatto impazzire! C'era qualcosa che mancava al punto che credevo che da un momento all'altro il mio editore mi avrebbe detto: 'Senti, ma qui cosa è successo qui? Perché non lo completi? Perché questa cosa manca?' Ma nessuno me l'ha mai rimproverato, anche se il fastidio per me continuava. Questo libro mi ha dato la possibilità di rimediare."

