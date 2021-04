Twilight, quale star Stephenie Mayer voleva al posto di Robert Pattinson?

Riuscireste ad immaginare un Edward Cullen con un volto che non sia quello di Robert Pattinson? Siamo sicuri che per molti di voi la risposta sarà negativa: la star di Tenet e The Batman è legata indissolubilmente alla figura del vampiro che, pur non trovando grande appoggio da parte della critica, ne ha lanciato la carriera.

Non tutti sanno, però, che Pattinson non fosse la prima scelta di Stephenie Meyer: l'autrice di Twilight, consultata ovviamente durante la composizione del cast della saga, presentò alla produzione una lista di proposte per il ruolo di Edward, con il povero Robert che non arrivò neanche a far parte della selezione della scrittrice.

Ma quali attori avrebbe preferito Meyer per il ruolo del protagonista di Twilight? Pare che la prima scelta della scrittrice fosse ricaduta su di un altro volto che di lì a poco avrebbe acquisito grande notorietà, vale a dire quello di Henry Cavill: l'attore, però, fu ritenuto troppo in là con gli anni per risultare credibile nel ruolo di Edward. Non solo Cavill, però: Meyer fece infatti anche il nome di Jackson Rathbone, poi finito ad interpretare Jasper Hale.

Avreste preferito uno degli attori scelti da Meyer in luogo di Robert Pattinson? A proposito della saga, intanto, recentemente ci siamo chiesti come abbiano fatto i Cullen a nascondere la loro ricchezza agli occhi del mondo.