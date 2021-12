Twilight, ecco quali star della saga tornerebbero volentieri per un nuovo film

Non sempre un attore è ben disposto a tornare sul luogo del delitto: a riprendere in mano saghe di successo come quella di Twilight, d'altronde, c'è sempre il rischio di deludere una fanbase i cui gusti potrebbero essere cambiati, o comunque quello di non riuscire a replicare la magia della prima volta. Qualcuno, però, non la pensa così.

Mentre Kristen Stewart ancora ricorda la chimica con Robert Pattinson sul set dei film tratti dai libri di Stephenie Meyer, infatti, in molti si chiedono se e quanto verrà messo in cantiere un film su Midnight Sun, il libro in cui la scrittrice immagina la storia di Bella ed Edward narrata attraverso gli occhi di quest'ultimo.

Nell'attesa di novità al riguardo, dunque, qualcuno ha già dato la sua disponibilità: "Io spero che avremo modo di fare un film anche su quello. Emmett ha un sacco di battute divertenti, è fantastico" sono state infatti le parole di Kellan Lutz, a cui hanno immediatamente fatto eco quelle di Ashley Greene.

Certo, Robert Pattinson non è mai sembrato particolarmente desideroso di tornare nel ruolo del vampiro, così come restano forti dubbi sulla volontà di Kristen Stewart: sognare, però, non costa nulla! E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe un film tratto da Midnight Sun? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quale attore Stephenie Meyer avrebbe voluto al posto di Robert Pattinson.