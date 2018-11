Twilight: Kellan Lutz parla di possibili reboot e spin-off

Nel corso di una recente intervista, la star Kellan Lutz ha parlato della possibilità che in futuro vengano realizzati dei film spin-off o addirittura un reboot dell'intera saga di Twilight.

L'attrice si è divertita ad immaginare un possibile spin-off standalone su Emmett e Rosalie: "So che Stephenie [Meyer, ndr] ha scritto un racconto intitolato Emmett and the Bear che mostrava come il personaggio si fosse trasformato in un vampiro e come Rosalie gli aveva salvato la vita. E ricordo di averlo letto e pensato 'Caspita, è così bello, vorrei che ne facessero un film, vorrei che le persone conoscessero questa storia in modo più approfondito'. Penso che sarebbe davvero bello avere uno spinoff su Rosalie ed Emmett, sarebbe davvero divertente."

La Lutz ha anche suggerito che il franchise dovrebbe esplorare le origini dei "cattivi", l'aristocratica congrega di vampiri conosciuta come i Volturi: "I Volturi sono davvero interessanti, e credo anche che James e Laurent meritano un film stand-alone, quindi ci sono sicuramente molte storie di origini che si potrebbero realizzare e che sarebbero affascinanti da guardare."

Infine, l'attrice ha anche parlato di un futuro reboot di Twilight. Secondo la sua opinione, però, per farlo bisognerebbe aspettare le nuove tecnologie. "Mi piacerebbe anche vedere un reboot della saga, ma aspetterei qualche anno. Una CGI più complessa, un budget più grande, nuove tecnologie insomma, magari anche la realtà virtuale, per offrire al pubblico una nuova esperienza. Oggi come oggi sarebbe solo lo stesso film, ma con attori diversi."