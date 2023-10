Twilight, Sofia Coppola stava per dirigere Breaking Dawn:'La riunione è durata poco'

Sofia Coppola e Twilight. Un'associazione che non può certamente risultare immediata ma che avrebbe potuto tramutarsi in realtà, stando alle dichiarazioni della regista di Lost in Translation, che avrebbe preso in considerazione inizialmente la possibilità di dirigere Breaking Dawn... prima di cambiare repentinamente idea.

Coppola incontrò i produttori:"Abbiamo avuto un incontro e non è mai andato da nessuna parte" ha confessato a Rolling Stone "Pensavo che tutta la faccenda dell'imprinting del lupo mannaro fosse strana. Il bambino. Troppo strano! Ma parte del precedente Twilight avrebbe potuto essere realizzato in modo interessante. Ho pensato che sarebbe stato divertente realizzare una storia d'amore tra adolescenti e vampiri ma l'ultima parte è davvero esagerata".



La recensione di Breaking Dawn - Parte 1 è disponibile su Everyeye. Il film è basato sul quarto libro della serie letteraria di Stephenie Meyer, con il lupo mannaro Jacob (Taylor Lautner) che sviluppa un imprinting sulla figlia neonata della sua ex fiamma Bella (Kristen Stewart), Renesmee. Un dettaglio definito inquietante anche da molti fan.

La prima parte di Breaking Dawn uscì nel 2011 e la seconda nel 2012. Ovviamente, non ci fu Sofia Coppola alla regia ma venne scelto Bill Condon per entrambi i film.



Sofia Coppola era davvero affascinata da Twilight ma decise di non proseguire nella discussione con i produttori. In Breaking Dawn comparve anche Stephenie Meyer, l'autrice della saga: vi ricordate in quale scena?