Twilight, il sequel è finalmente ufficiale: si chiamerà Midnight Sun

I fan di Twilight hanno dovuto attendere un decennio per il lieto evento, ma alla fine la notizia è giunta: la saga con protagonisti Edward e Bella avrà un sequel, come annunciato poco fa dalla scrittrice Stephanie Meyer.

Prende dunque senso il countdown apparso sul sito dell'autrice di Twilight nei giorni scorsi, che aveva effettivamente lasciato presagire l'arrivo di una sorpresa per i fan della saga. Il nuovo libro si chiamerà Midnight Sun e, in realtà, non sarà un sequel in senso stretto.

Stando alla sinossi pubblicata dall'autrice, infatti, il libro narrerà gli eventi di Twilight dalla prospettiva di Edward Cullen: "Scavando più a fondo nell'affascinante passato di Edward e nella profondità dei suoi pensieri, impareremo a capire perché questo sia il dilemma più complesso della sua vita. Come può innamorarsi di Bella sapendo di mettere in pericolo la sua vita? In Midnight Sun, Stephanie Meyer ci trasporta nuovamente in un mondo che ha affascinato milioni di lettori, ricamando sul mito di Ade e Persefone e regalandoci un romanzo epico sul piacere e sulle conseguenze devastanti dell'amore più profondo" si legge nella sinossi di Midnight Sun, di cui è stata rivelata anche la cover.

Cosa ne pensate? Siete contenti dell'arrivo di questo nuovo capitolo della saga o pensate che tutto sommato non ce ne fosse bisogno? Nel frattempo, facciamo un tuffo nel passato esplorando le più belle location dei film di Twilight.