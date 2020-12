Twilight Saga, il supercut di Amazon rivela un esilarante particolare su Bella Swan

In un video pubblicato dal canale YouTube di Amazon Prime Video per promuovere il debutto della saga sulla piattaforma di streaming,è stato dimostrato che il personaggio di Kristen Stewart, Bella Swan, sospira quarantuno volte nel corso dei cinque film che compongono l'intera saga di Twilight.

Certo in molti all'epoca hanno deriso la performance un po' troppo melodrammatica nell'attrice ma, la sua partecipazione a questi film le hanno permesso di costruirsi una promettente carriera e di farsi apprezzare dal pubblico per altri ruoli ben più complessi. Sono trascorsi ben 8 anni dall'ultimo film della saga di Twilight, e attualmente Kristen Stewart è alle prese con Spencer, la pellicola in veste i panni della Principessa Diana, in uno dei momenti più difficili della sua vita, ovvero quando ha iniziato a comprendere che il suo matrimonio con il Principe Carlo sarebbe presto finito.

Anche il suo co-protagonista nonchè per lungo tempo compagno di vita, sembra essere finalmente riuscito a scollarsi di dosso la parte del tenebroso Edward Cullen. Pattinson è stato infatti protagonista indiscusso di questo 2020 cinematografico, prendendo parte allo straordinario Tenet di Christopher Nolan e, impersonificando il ruolo del supereroe di Gotham City nel prossimo The Batman di Matt Reeves. Nel corso degli anni Robert Pattinson ha spesso ironizzato sulla Twilight Saga, definendo piuttosto disgustose alcune scene dei film.