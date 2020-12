Twilight Saga: ecco il significato nascosto di ciascun titolo dei film

I titoli della saga di Twilight non sono mai spiegati nè nella serie di romanzi originali di Stephanie Meyer nè nei loro adattamenti cinematografici di grande successo, ma sono segretamente un riflesso dell'evoluzione del personaggio principale di Bella Swan.

Quando Meyer scrisse originariamente la serie, la saga di Twilight doveva essere composta da due libri, ovvero Twilight seguito immediatamente da Breaking Dawn. Tuttavia, dopo il successo del primo romanzo, Meyer fu incaricato di scrivere due sequel che spiegassero il tempo tra il primo e l'ultimo romanzo, riempiendo gli spazi vuoti ed espandendo il cast di supporto di vampiri e licantropi. New Moon ed Eclipse hanno introdotto ai lettori a Jacob Black e hanno reso più articolata la trama della serie.

Il termine Twilight con cui si intende il crepuscolo ha un duplice significato, sta infatti ad intendere sia la fine dell'adolescenza e l'inizio dell'età adulta proprio per Bella ma, anche la necessità della famiglia Cullen di non essere esposta alla luce per evitare il disvelamento della propria condizione.

New Moon introduce i lupi mannari nel mondo di Twilight. Tuttavia, oltre all'ovvio gioco di parole sulla licantropia di Jacob, New Moon si riferisce al momento più cupo della storia di Bella che abbandonata da Edward vede la sua vita andare letteralmente in frantumi.



Eclipse è forse il titolo più chiaro di questa saga, Jacob il lupo mannaro è eclissato negli affetti di Bella dal ritorno di Edward. Questo è il punto cardine nel triangolo amoroso dei libri e dei film precedenti. Il personaggio interpretato da Kristen Steewart, sceglie definitivamente di stare con il vampiro, riscrivendo per sempre il suo destino.

Con la fine del succitato triangolo, Braking Dawn che in italiano indica lo spuntare dell'alba, sta a significare un nuovo inizio, sia per Bella ed Edward che finalmente stanno insieme e mettono al mondo la loro bambina, sia la fine di qualsiasi minaccia per la loro famiglia.

